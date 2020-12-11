Reyyan korkularını Miran’la yenecek

ATV'NİN sevilen dizisi Hercai, bu akşam 51. bölümü ile ekrana geliyor. Reyyan gördüğü bir rüyanın etkisiyle bebeğini kaybetme korkusu yaşamaktadır. Bir yandan babasına kavuşma, bir yandan da baba olma heyecanı yaşayan Miran ise şımartır sevdiğini; bir dediğini iki etmez. Şüphelerinden, korkularından kurtulması için elinden geleni yapar. Hazar ise oğlunun ve kızının hayatını kolaylaştırmak için bir hamle yapar. Bu hamle baba-oğlu birbirine daha da yaklaştıracaktır.