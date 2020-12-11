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Yoğurttaki kalsiyum fazla yağları eritiyor

Yoğurttaki kalsiyum fazla yağları eritiyor
Giriş Tarihi: 11.12.2020

ZAYIFLAMA diyetlerinde sıkça yer bulan yoğurt, bu alandaki popülaritesini içerdiği kalsiyuma borçlu. Nitekim yoğurttan alınan kalsiyum, yağ yakımını da hızlandırıyor. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu besin haline getirmektedir.

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