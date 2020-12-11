Yoğurttaki kalsiyum fazla yağları eritiyor

ZAYIFLAMA diyetlerinde sıkça yer bulan yoğurt, bu alandaki popülaritesini içerdiği kalsiyuma borçlu. Nitekim yoğurttan alınan kalsiyum, yağ yakımını da hızlandırıyor. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu besin haline getirmektedir.