Akalın korona aşısı için gönüllüyüm dedi

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün bir mobilya firmasının açılışına katıldı. Mobilyaları inceleyen Akalın, "Eşyaları değiştireceğiz. Patrona pahalıya patlayacak" diye espri yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, yakında Türkiye'de vurulmaya başlanacak korona virüsü aşısı için gönüllü olduğunu söyledi. Akalın, "Ben gönüllüyüm. Sağlık Bakanlığı'na kendimi yazdırdım. Okan yaptırmak istemiyor. Biz Alişan ile gidip yaptıracağız" dedi.



SALONDA OTURMA LÜKSÜ

Alışverişe düşkünlüğüyle bilinen Akalın, "Sahnede parıltıyı seviyorum ama evde sadelikten yanayım. Benim için salonda oturup televizyon izlemek en büyük konfor. Annem hiç salona sokmazdı, misafir gelince açılırdı. Bizde tam tersi. Hira'nın arkadaşları geldiği zaman koltukların üzerinde tepiniyorlar. 'Aman o dökülecek, bu kırılacak' şeylerim de kalmadı" diye konuştu. Okan Kurt'un Survivor'a katılacağı iddiasıyla ilgili de konuşan şarkıcı, "Çok istedik ama kızımız Hira'nın engeline takıldı. Hira, 'Bir daha seninle ömür boyu konuşmam' dedi. Sanırım gitmeyecek" ifadelerini kullandı.



SILA'YI EKSTRA SEVİYORUM

Akalın, meslektaşı Sıla'dan aldığı 'Yan' şarkısı için 'Ben olsam şarkıyı vermem, kıskanırdım' yorumunda bulunmuştu. Bu yorumu hatırlatılan Akalın, "Sıla çok enteresan bir kadın. İçinde ne bir kin, ne bir kıskançlık var. Benim böyle bir yeteneğim olsa, vermezdim. Sıla'ya ekstra bir hassasiyetim var. Ayrı seviyorum" diye konuştu.