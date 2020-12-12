Hazımsızlığa karsı papatya ve adaçayı

ADAÇAYI ve papatya çayı sadece gribal enfeksiyonların etkilerinin azalmasında değil, mide ve bağırsak gazlarının giderilmesinde de faydalıdır. Mide bulantısını keser. Hazım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Kan dolaşımını hızlandırır. Kanamaları keser. Öksürüğe iyi gelir, astım hastaları için de çok yararlıdır.