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SAKÜDER’den Biz Varız sergisi

SAKÜDER’den Biz Varız İzmir sergisi
Giriş Tarihi: 12.12.2020

ANKARA Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER), '2021 Yeni Yıla Özel İzmir Karma Resim Sergisi' ile depremzedelere el uzatacak. Ankara'da SAKÜDER Akademi Sanat Galerisi'nde, 26 Aralık 2020'de açılacak sergide satıştan elde edilecek gelirin ve katılım payının yüzde 50'si ile İzmir depremi mağdurlarına katkı sağlanacak. Gelirin yarısının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışlanacağını belirten SAKÜDER Başkanı Ali Eser, "Tüm sanatçılarımızın katılımını bekliyoruz" diye konuştu.

GELİRİN YARISI DEPREMZEDEYE
Dernek Başkanı Ali Eser, "Biz Varız İzmir Resim Sergisi'ne katılacak sanatçı arkadaşlarımız derneğimize gelerek ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçerek katılımlarını bildirebilir. Gelirin yarısı İzmir'deki depremzedelere gidecek. Ama isteyen sanatçı satışın tamamını da bağışlayabilir" dedi.

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