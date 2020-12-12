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Zirvenin adı yine Bir Zamanlar Çukurova

Zirvenin adı yine Bir Zamanlar Çukurova
Giriş Tarihi: 12.12.2020

PERŞEMBE akşamları atv ekranlarında yeni bölümü yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova', Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde yine en çok izlenen yapım oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 12.47 izlenme oranı ve yüzde 25.75 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 11.45 izlenme oranı ve yüzde 22.80 izlenme payı alarak zirveye oturdu. Sevilen dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasında yer aldı. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 76. bölümünde #ÖlümsüzAşk etiketi sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

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