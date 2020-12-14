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Haberler Sarmaşık Ailece film keyfi

Ailece film keyfi

Ailece film keyfi
Giriş Tarihi: 14.12.2020

ATV her pazartesi olduğu gibi bugün de iki muhteşem filmi arka arkaya yayınlıyor. Balkanların harika atmosferini kendine fon yapan Bal Kaymak, küçücük boyuna kocaman bir kalp sığdıran küçük kız çocuğu Bade'nin, dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalışının umut dolu hikâyesini anlatıyor. Bal Kaymak saat 20.00'de ekranda olacak. Saat 22.00'de ise başrollerini Jackie Chan, Chris Turker, Ken Leung, Tom Wilkinson, John Hawkes'ın paylaştığı aksiyon komedi türündeki Bitirim İkili filmi ile sinema keyfi devam edecek.

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