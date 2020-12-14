9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelmeye başlayan İbo Show'a bu hafta İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses damga vurdu.



UTANDIM SÖYLEYEMEDİM

Gülben Ergen, Nilgün Belgün, Mustafa Üstündağ ve Serdar Ortaç'ın konuk olduğu İbo Show'da Tatlıses bu hafta minik kızı Elif Ada'yı konuk etti. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürdü hem hüzünlendirdi. Tatlıses, "Yıllardır hiç şarkı söylemedim. Yalnız başımayken bile söylemedim. Eski nağmeleri yapamam diye utandım hep. Elif Ada bana 'baba neden şarkı söylemiyorsun?' diyor. Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" diyerek herkesi ağlattı.





ELİF ADA'DAN MASKE UYARISI

İBRAHİM Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tatlıses, kızına korona virüs tedbirleri ile ilgili soru sorarken, minik Ada'da da 'Herkes maske taksın' cevabını verdi. Ancak Ada'nın utangaç halleri izleyenleri güldürdü.