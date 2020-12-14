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Haberler Sarmaşık Çocuklar gibi eğlendi

Çocuklar gibi eğlendi

Çocuklar gibi eğlendi
Giriş Tarihi: 14.12.2020

ÜNLÜ oyuncu Pelin Karahan yeni filmi 'Dalgalar ve İzler' için atlı karıncaya bindi. Feshane'de yapılan çekimlerde Karahan'ın çocuklar gibi şen hali dikkat çekti. Çocukken Ankara'da Kuğulu Park'a gittiğini söyleyen, Karahan, "Ben sadece tırtıla binerdim diğer atraksiyonlu oyuncaklara binemezdim. Yükseklik korkum var" dedi.

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