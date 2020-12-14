Çocuklar gibi eğlendi

ÜNLÜ oyuncu Pelin Karahan yeni filmi 'Dalgalar ve İzler' için atlı karıncaya bindi. Feshane'de yapılan çekimlerde Karahan'ın çocuklar gibi şen hali dikkat çekti. Çocukken Ankara'da Kuğulu Park'a gittiğini söyleyen, Karahan, "Ben sadece tırtıla binerdim diğer atraksiyonlu oyuncaklara binemezdim. Yükseklik korkum var" dedi.