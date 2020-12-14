Tansiyon ve kolesterolü sarımsakla düşürün

Dünyanın belki de en popüler şifalı bitkisi sarımsak. Tabi, bu şöhreti boşuna değil. Sağlığa sayısız faydasının yanı sıra, sarımsak kandaki kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmek için de kullanılır. Bolca taze sarımsak yiyin veya günde bir ya da iki kez 320 miligram sarımsak özsuyu için.

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