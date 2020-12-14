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Haberler Sarmaşık “Targun Hatun’a çarpıldım”

’a çarpıldım”

“Targun Hatun’a çarpıldım”
Giriş Tarihi: 14.12.2020

'Kuruluş Osman'ın 34'üncü bölümünde Targun Hatun olarak izleyicinin karşısına çıkan Zeynep Tuğçe Bayat, verdiği röportajda karakteri okuduğunda çok etkilendiğini söyledi. Bayat, "Projeye çok hızlı dahil oldum. Senaryoyu okuyunca karaktere çarpıldım. Sete geldiğimde çok şaşırdım. Oturmuş bir set olduğunu duymuştum ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası" diye konuştu.

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