Deniz ve kültür turizminin başkenti Muğla

Ülkemizde tatil denildiğinde ilk akla gelen yerlerden Muğla, Ege Bölgesi'nin en önemli tatil cenneti arasında yer alıyor. İlk çağlardan itibaren oldukça zengin kültüre sahip olan bu şehir birçok tarihi yapıyı da içinde bulunduruyor. Anadolu'nun en eski yerli halkı Karyalıların M.Ö 3400'lü yıllarda hüküm sürdüğü Muğla, daha sonrasında Mısır, Asur, İskit, Helenler, Medler, Persler, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış. Muğla tarihi kalıntılar açısından son derece zengin olmakla birlikte sınırları içinde 103 ören yeri bulunuyor.

MUĞLA MÜZESİNİ GEZMELİSİNİZ

İçerisinde ilk çağlardan kalma oldukça fazla sayıda heykel ve yapı bulunan Muğla Müzesi, eski ve kullanılmayan bir cezaevinin üzerine kurulmuş. Tarihi dokusu ve içerisinde sergilenen eserlerle müze, şehre gelenlerin ilgisini çekiyor. Şehir merkezindeki Kurşunlu Camisi ise 15. yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından Muğla şehrinin fethedilmesinden sonra yapılmış. Dış mimarisiyle birçok caminin yapılarına da örnek olan Kurşunlu Camii, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Muğla'daki Knidos bölgesi de hem muhteşem bir antik kent hem de berrak sulara sahip bir koyun birleşiminden oluşuyor.

DÜNYANIN EN GÜZEL KUMSALI

Muğla'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri de Ölüdeniz. Fethiye ilçesine bağlı olan Ölüdeniz'in kumsalları yüzde 82 oyla 2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçildi. Turizm açısından oldukça gelişmiş olan Ölüdeniz, adından anlaşıldığı gibi durgun bir göl niteliğinde.



SEDİR ADASI



MARMARIS'E 15 kilometre mesafedeki Kleopatra Adası, denize girmek isteyen turistlerce en çok tercih edilen yerlerden. Mısır Kraliçesi Kleopatra ile ünlü Romalı komutan Marcos Antonius'un büyük aşklarını yaşadığı ada olarak bilinen Sedir Adası, eşine kolay rastlanılmayan masmavi deniziyle ziyaretçilerine deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmalarına olanak tanıyor.



LİKYA YOLU

SAKLIKENT Kanyonu seneler önce bir çoban tarafından tesadüfen keşfedilmiş. Bölgenin en güzel doğal yeri özelliğini taşıyan kanyon, belediyeden işletme iznini aldıktan sonra içeride ufak bir restoran yaptırılıp vatandaşın hizmetine açılmış. Ucu bucağı olmayan kanyon, yaklaşık 30 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun kanyonu.



SAKLIKENT KANYONU



YAKLAŞIK 535 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin ilk ve Dünya'nın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotası arasında yer alan Likya Yolu, Fethiye'de trekking yapmak isteyen ziyaretçilerin değişmez adresi. Adını aldığı Likyalıların ticaret rotası olan Likya Yolu, Antalya ile Fethiye Körfezi arasında yer alıyor.



ZENGİN EGE MUTFAĞI

Sündürme

Sulu Muğla Kebabı

Milas Çaykaması

Muğla Saraylısı

Börülce Ekşilemesi

Döş Dolması

Çökertme Kebabı

Ahtapotlu Pilav

Kefal Dolması

Turp Otu Salatası

Tavuklu Çökertme

Kaya Koruğu Salatası

Ekşili Balık

Kapari Filizi Salatası

Kabak Çiçeği Dolması

Zerde Tatlısı

Yağlı Patlıcan Yemeği

Kuru Börülce Yemeği

Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Dülger Balığı Kavurması

Mantar Dolması

Gerdan Tatlısı

Zeytinyağlı Enginar

Kazım YÖRÜKCE