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Haberler Sarmaşık Hande, Çukurova’nın kurallarını yıkacak

Hande, ’nın kurallarını yıkacak

Hande, Çukurova’nın kurallarını yıkacak
Giriş Tarihi: 15.12.2020

GÜÇLÜ hikayesi ve sahneleriyle üç sezondur gündemden düşmeyen Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz bir karakter katılıyor. Hande Soral'ın hayat vereceği 'Ümit', Çukurova'nın kurallarını yıkmaya geliyor. Şehre attığı ilk adımla birlikte güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ümit, aynı zamanda esrarengiz bir havaya da sahip. Henüz kimsenin bilmediği bağları zamanla Çukurova'nın dengelerini alt üst edecek. Çekimler için Adana'ya gelen güzel oyuncu set ekibi ve oyuncu arkadaşlarıyla da tanıştı. Sistemli ve hala ilk günkü heyecanıyla çalışan bir ekibe dahil olduğu için şanslı olduğunu da dile getiren Soral sevdiği şehirlerden biri olan Adana'da çalışmaktan da mutlu olduğunu söyledi.

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