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Hızır, kardeşini kurtarmanın peşinde

Hızır, kardeşini kurtarmanın peşinde
Giriş Tarihi: 15.12.2020

DİZİ 176. bölü-müyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranların-da olacak. Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincan-lı'yı sorguya çeken Alpas-lan Çakırbeyli, ne öğre-nirse öğrensin Yaman'ı öldürmeye kararlıdır. Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parça-larını kaybeden Korkmaz-lar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir. Alpas-lan Çakırbeyli'nin ölümünü için oylama isteyen Yaman Kork-maz, yediye beş zaferle masa-dan kalkar. Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.

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