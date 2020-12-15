Manzarayı beğendiği yerde durup klip çekti

HEM televizyon hem de müzik dünyasındaki işle-riyle son 20 yıla damga vuran Keremcem, yeni single'ı 'Geçmiş Olsun'u çıkarmaya hazırlanıyor. Şarkının kli-binin yönetimini sanatçının yakın dostu Burak Ertaş gerçekleş-tirdi. Keremcem ve Ertaş, klip çekimi için mekanları doğaçla-ma seçtiler. Hafta sonu beş kişi-lik çekim ekibiyle birlikte İstan-bul'dan Kırklareli'nin Karadeniz sahillerine yola çıkan ikili, görselini beğendiği yerler-de durarak şarkıyı klipleştirdi. Keremcem, Geçmiş Olsun'u hiç-bir müzik şirketine bağlı olmadan, 18 Aralık'ta dijital platformlar üzerinden müzikseverlerin beğenisine sunacak.