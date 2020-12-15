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Haberler Sarmaşık Manzarayı beğendiği yerde durup klip çekti

Manzarayı beğendiği yerde durup klip çekti

Manzarayı beğendiği yerde durup klip çekti
Giriş Tarihi: 15.12.2020

HEM televizyon hem de müzik dünyasındaki işle-riyle son 20 yıla damga vuran Keremcem, yeni single'ı 'Geçmiş Olsun'u çıkarmaya hazırlanıyor. Şarkının kli-binin yönetimini sanatçının yakın dostu Burak Ertaş gerçekleş-tirdi. Keremcem ve Ertaş, klip çekimi için mekanları doğaçla-ma seçtiler. Hafta sonu beş kişi-lik çekim ekibiyle birlikte İstan-bul'dan Kırklareli'nin Karadeniz sahillerine yola çıkan ikili, görselini beğendiği yerler-de durarak şarkıyı klipleştirdi. Keremcem, Geçmiş Olsun'u hiç-bir müzik şirketine bağlı olmadan, 18 Aralık'ta dijital platformlar üzerinden müzikseverlerin beğenisine sunacak.

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