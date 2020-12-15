  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Pamukçuğa karşı greyfurt özü

Pamukçuğa karşı greyfurt özü

Pamukçuğa karşı greyfurt özü
Giriş Tarihi: 15.12.2020

EĞER ağzınızda pamukçuk varsa, grey-furt yemek bir işkence olabilir. Buna karşılık, greyfurt özütü harikalar yara-tır. Bir aktarda bulabileceğiniz özütü, günde birkaç kez doğrudan pamukçu-ğun üzerine damlatın. Veya, bir bardak suya 5 damla damlatıp, günde üç kez ağzınızı bu karışımla çalkalayın.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pamukçuğa karşı greyfurt özü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA