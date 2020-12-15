Pamukçuğa karşı greyfurt özü

EĞER ağzınızda pamukçuk varsa, grey-furt yemek bir işkence olabilir. Buna karşılık, greyfurt özütü harikalar yara-tır. Bir aktarda bulabileceğiniz özütü, günde birkaç kez doğrudan pamukçu-ğun üzerine damlatın. Veya, bir bardak suya 5 damla damlatıp, günde üç kez ağzınızı bu karışımla çalkalayın.