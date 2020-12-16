Kız çocuk heyecanı

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin cinsiyetini sosyal medyada paylaştı. Hamile olan Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman'a doğum gününde kız çocukları olacağının müjdesini verince yakışıklı oyuncu sevinçten havalara uçtu. Eşi Tolgahan Sayışman için evlerinde doğum günü yemeği organize eden Abazi, bir kutunun içine kırmızı bebek zıbını koyarak eşine sürpriz yaptı. Sayışman, o anları "Bu haber en güzel doğum günü hediyem oldu" notuyla Instagram'dan paylaştı.