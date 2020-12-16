Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın: En değerli rolüm

'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in yengesi Selcan Hatun karakterini canlandıran oyuncu Didem Balçın, her dizi ya da sinema setinin oyuncuya farklı bir heyecan getirdiğini fakat 'Kuruluş Osman'ın setinde bulunmanın çok farklı olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, Kuruluş Osman seti için " Büyülü bir dünya" ifadesini kullandı.



"DÖNEMİ HİSSEDİYORUM"

Sete geldiğinde hiçbir şey yapmadan duyguya girdiğini söyleyen Balçın, "O döneme gitmiş oluyorsunuz. O yüzden de burası tarif edilemeyecek kadar güzel bir yer" sözleriyle setteki atmosferi anlattı. Balçın, canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle ilgili "Selcan benim için çok önemli. Bugüne kadar oynadığım roller arasında en değerlim dediklerimden bir tanesi. Onunla kurduğum bağ çok güçlü" dedi. Selcan Hatun'u oynamanın zor olduğunu söyleyen Balçın, "Bugün de çalışmadan gideyim diyeceğin bir rol değil Selcan. Üzerinde çok çalışılması, düşünülmesi gereken ve hazır, tetikte beklenmesi gereken bir karakter" ifadelerini kullandı.