Pandemide mutluluğun formülü bu besinlerde

Korona virüsünün arttığı bu dönemde ideal kiloda olmak, her zamankinden çok daha önem taşıyor. Beden kitle indeksi, 25'in üzerinde olan, kilolu kişilerin bu hastalığı daha ağır geçirdiği belirtildi.

ŞEKERLİ BESİNLERE DİKKAT!

Vücut yağ oranı arttıkça kişinin bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve enfeksiyona açık hale geldiğini ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Seda Uşarer, bu dönemde ideal kiloyu korumanın ve kendini hissetmenin yolunu anlattı. Evde oturma sürecinin uzadığı bugünlerde, ni daha iyi hissetbugünlerde, kilo almaktan endişe ederek, panikle hareket edip bedeni aç bırakan diyetlerle zayıflamaya kalkmanın bağışıklığı daha da zayıflattığını belirten Uşarer, "Psikolojik kendinın olarak baskı altında olduğumuzda; hamur işi, tatlı, şeker ve şekerli besinlere sarılırız. Bu besinler geçici olarak mutluluk verirken kilo gibi kalıcı etki bırakırlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemini zayıflatır. Pandemi dönemini fırsata çevirip evde sağlıklı yemekler yaparak bağışıklığımızı arttırmalıyız" dedi.



TRIPTOFANDAN YÜKSEK GIDALAR

Pandemi sürecinde, kişinin sevdiklerinden ayrı kalmasının, evden çıkamamasının, mutsuz ve depresif hissettireceğine değinen Seda Uşarer, "Mutluluk hormonumuz serotonin düzeyini arttırmak için triptofandan yüksek gıdaları tüketmek kendimizi daha iyi hissetmemize neden olur. Örneğin; yumurta, ıspanak, hindi, süt ve süt ürünleri, muz, ananas, fındık, badem, kakao, susam, biftek, fıstık, mandalina, tavuk, ceviz gibi besinler tüketmek iyi gelecektir. Ayrıca vanilya ve lavanta kokusu da genellikle depresyonla ilişkili kaygı bozukluğunu azaltmaya yardımcı olur" diye konuştu.



BOL BOL MEYVE TÜKETİLMELİ

HAZIR ve taze sıkılmış meyve suları yerine meyvenin kendisini yemenin daha az kalori alınmasına neden olduğunu belirten Uşarer, "Hareketsiz kalacağımızdan dolayı pilav, makarna tüketimini en aza indirmeliyiz. Beyaz un yerine tam buğday unu kullanarak hamur işi yapmak daha az yemenize neden olur. Hazır paketli ürünleri eve sokmak şeker tüketimini arttıracağı için bunlara rağbet etmemeliyiz. Günlük en az 8-10 bardak su tüketmeniz gerekir" şeklinde konuştu.