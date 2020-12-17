Tatlıses’e sığındı

SANATÇI İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı 14 Mart 2011'deki silahlı saldırıda, asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin yeniden görülen davada mütalaa açıklandı. Sanıklardan Abdullah Uçmak'ın "öldürmeye teşebbüse azmettirme", Yunus Ayık ve Ersin Altun'un ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan 26 yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Mütalaanın ardından söyleyeceği olup olmadığı sorulan sanık Abdullah Uçmak, Buket Çakıcı'ya yönelik hakkındaki iddialar nedeniyle savunma yapmak için duruşmaya geldiğini söyledi. Uçmak, "Benim hiçbir zaman bir kadına veya çocuğa ateş etmeyeceğimi en iyi bilen o türkücüdür. Bir kadının vurulmasıyla ilgili savunma yapmak bile benim için aşağılayıcı bir şey" ifadelerini kullandı.