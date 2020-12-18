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Haberler Sarmaşık Çarsambanın lideri Kuruluş Osman

Çarsambanın lideri

Çarsambanın lideri Kuruluş Osman
Giriş Tarihi: 18.12.2020

ATV'NİN fenomen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 38'inci bölümüyle de reytinglerin zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %13,29 izlenme oranı ve %26,75 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Reytinglerde liderliğini sürdüren Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Dizinin son bölümü #BüyükDevletOlmaVakti etiketiyle sosyal medyada da ses getirdi.

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