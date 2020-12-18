Dünya yıldızı Rita Ora Bodrumlu oldu

Türkiye'nin en çok rağbet gören turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'un son müdavimi dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora oldu. Geçtiğimiz yıl yaz tatilini Bodrum'da geçiren yıldız isim, hayran olduğu ilçeden 5 milyon TL'ye lüks bir villa satın aldı.

YALIKAVAK'A AŞIK OLDU

Kardeşi Elena Ora ile Türkbükü'ndeki tatilinde Yalıkavak'a aşık olan 30 yaşındaki Rita Ora, buradan villa almaya karar verdi. Ora, Bodrumlu bir tanıdığının aracılığıyla Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda, özel havuzlu ve deniz manzaralı villayı 650 bin dolara (5 milyon lira) satın aldı. Daha önce Yunanistan'ın Bodrum'a yakın adalarından birinden de villa satın alan Rita Ora, yaz aylarının büyük bölümünü bu villalarda geçirecek. Şarkıcının bu kararı almasında Türkiye'nin pandemi döneminde en güvenli tatil yapılabilecek ülkeler arasında yer almasının büyük etkisi olduğu öğrenildi.

Tuba AYHAN