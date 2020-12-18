Endokrin cerrahisinde yüksek basarı

Özel Sağlık Hastanesi Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay, Endokrin cerrahisinde robotik cerrahi ile birlikte operasyon başarısının da arttığını söyledi. Robotik cerrahinin kullanım alanının yaygınlaştığını dile getiren Makay, cerrahın kontrolüyle kumanda edilen robotik kollar ve görüntüleme sisteminin büyük avantaj sağladığını ifade etti. Makay, "Endokrin cerrahisi tiroid, paratiroid ve böbrek üstü bezlerin hastalıkları ve ameliyatlarına konsantre olan bir cerrahi türdür. Hastanın vücudunda daha az travmaya neden olduğu için hem kan kaybını en aza indiriyor hem de iyileşme süresini kısaltıyor" diye konuştu.