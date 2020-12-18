Rahim miyomundan kurtulmak mümkün

Kadınlarda 25 - 45 yaş aralığında miyomların görülme sıklığının arttığını dile getiren Özel Sağlık Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Akdemir, tedavinin hastanın da durumuna bağlı alarak genelde cerrahi müdahale ile gerçekleştirildiğini ifade etti. Özel Sağlık Hastanesi'nde kısa süre önce kapalı (laparoskopik) yöntemle histerektomi yani rahim alınması ameliyatını gerçekleştirdikleri 51 yaşındaki Belgin Dinler'in eski sağlığına kavuştuğunu söyleyen Doç. Dr. Ali Akdemir, "Belgin Hanımda durmayan kanama şikayeti bulunuyordu. Kendisine ultrasonografi ile görüntüleme yapıldı ve tanı konuldu. Yapılan muayene sonucu rahminde miyom tespit edildi" ifadelerini kullandı.

BİR GÜNDE TABURCU

Miyomun iyi huylu olarak belirlendiğini fakat alınması gerektiğini vurgulayan Akdemir, "Kapalı (laparoskopik) histerektomi ameliyatıyla hastamızın rahmi alındı. Operasyon yaklaşık bir saat kadar sürdü. Küçük kesilerden karın bölgesine girilerek kamera görüntülemesi eşliğinde ameliyatı yapıldı. Rahim hastalıklarından kurtulmuş oldu. Hastamız kapalı yöntem sayesinde bir günde taburcu oldu. Şu anda da hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Bir santimlik kesilerden girilerek rahmin tamamı alındı. İyileşme süresi de bu yöntemle birlikte hızlı gerçekleşiyor. Kendisi 10 günde normal yaşantısına veya iş hayatına geri dönebilir. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.