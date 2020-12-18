Toplumda artan stres zona vakalarını artırdı

ÖZEL Gözde Kuşadası Hastanesi Dermataloji Uzmanı Dr. Muammer Söylemezoğlu, Kovid-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalar ve deprem nedeniyle toplumdaki stres seviyesinin arttığını ve sinir ucu iltihabı olan Zona hastalığının artış gösterdiğini söyledi. Söylemezoğlu, zona hastalığına su çiçeği virüsünün neden olduğunu ve bu hastalığın, stres sonucunda vücut bağışıklığının düşmesiyle birlikte kendini gösterdiğini kaydetti.

SİNİR UÇLARINA YERLEŞİYOR

DR. Söylemezoğlu, "Zona hastalığının altında yüzde 90 sıkıntı, stres yatar ve günümüzde de insanlar korona ve deprem sıkıntısı ile birlikte gelecek korkusu yaşıyor. Bu nedenle Zona vakaları artış gösterdi. Zona hastalığı daha önce su çiçeği hastalığını geçiren insanlarda vücut direnci azaldığı zaman ikincil olarak meydana geliyor. Bu hastalık sinir uçlarına yerleşiyor. Sinire zarar veriyor. Bu hastalık vücudun yalnızca bir yarısını etkiliyor. Vücut direnci kuvvetli, genç bir kişi 2 haftada iyileşebilirken, direnci düşük, yaşlı bir insanın 1 yıl boyunca iyileşme süresi devam edebilir" diye konuştu.