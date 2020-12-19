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A vitamini eksikliği çocuklarda tehlikeli

A vitamini eksikliği çocuklarda tehlikeli
Giriş Tarihi: 19.12.2020

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti.

MARUL VE KEREVİZ
VİTAMİNLERİN beden ve ruh sağlığı üzerinde etkisi olduğu gibi. göz sağlığını da etkilediğini söyleyen Takeş, vitaminlerin yeterli miktarda alınmasının çocuklar ve yetişkinler için ileride meydana gelebilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu nitelik taşıdığını dile getirdi. Op. Dr. Ömer Takeş, "A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunur. B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir. B1 vitaminini en çok koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, bira mayası, taze sebze ve meyveler içerir. Vücut ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı korur. Özellikle diyabet hastalarının gözlerini korumak için C vitamini almalarını öneriyoruz" dedi.

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