Burcu 2021’den umutlu

CEMİYET hayatının tanınan simalarından Burcu Şendir, önceki gün yeni yıl alışverişi yaparken kameralara yansıdı. Her zaman olduğu gibi yine şıklığı ve iddialı kıyafetiyle göz kamaştıran sosyetik güzel, "Umarım olumsuzluklarla dolu 2020 yılını geride bırakır ve her şeyiyle harika yepyeni bir yıla başlarız" açıklamasında bulundu.