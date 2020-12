Evden çıkamayanlar dengeli beslenmeli

Uzmanlar, korona virüs salgınının olduğu bugünlerde özellikle 65 yaş üstü kişilerin çok dikkatli olması gerektiğini çünkü bu kişilerde yaşa bağlı olarak bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarında düşüş görülebildiğini söylüyor.

HAREKETSİZ KALIYORLAR

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatleri, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için hafta içi her günü kapsayacak şekilde belirlendi. Türkiye'nin 81 iline gönderilen genelge kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, belirlenen saatler dışında dışarı çıkmaları halinde cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Böylelikle evde daha çok vakit geçiren bu yaş grupları hareketsiz kaldıkları için doğru ve dengeli beslenmeleri hem bağışıklık sistemleri hem de vücut sağlıkları için çok önemli.



KIZARTMADAN UZAK DURUN

HAREKETSİZLİĞE dikkat çeken Sarı, "65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerde hareketlilik azalıyor. Buna bağlı olarak kilo artışları görülüyor. Böylece çeşitli kronik hastalıklar beraberinde geliyor. Bu kişiler yağ, tuz ve şeker gibi içerikleri tüketmemeli. Kızartmalar, kavurmalar ve hamur işlerinden uzak durmalı" dedi.



B VE D VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ

UZMAN Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, korona virüs salgınının olduğu bugünlerde özellikle 65 yaş üstü kişilerin çok daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Bu kişilerde yaşa bağlı olarak bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarında düşüş görebildiklerini belirten Sarı, "Aynı zamanda diyabet, şeker hastalıkları ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları yaygın görüyoruz. Bunun yanı sıra çeşitli nedenlere bağlı olarak B ve D vitaminleri olmak üzere vitamin ve mineral alımında düşüklük göze çarpıyor" diye konuştu.



VÜCUDUNUZU YORMAYIN

65 yaş üstündeki kişilerde vücudun dinlenmesi ve vücut sıcaklığının korunmasının daha önemli olduğunu vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim, "Vitamin açısından, beslenme açısından, herkesin yeterli vitamin, protein alması gerekir. Özellikle yaşlıların dinlenmeye önem vermesi gerekiyor. Vücudu yoracak işler yapmamak daha doğru olur. Spor herkes için faydalı. Ancak sporu koşullarına uygun olarak yapmak önemli" dedi.



HER GÜN TAZE SEBZE

KIŞ mevsiminde vücudun terli kalması, dışarı çıkıldığında vücut ısısının birden düşmesine yol açar diyen Yetim, "Bu da direnci düşürür. 20 yaş altında bazen beslenme bozuklukları görüyoruz. Tek taraflı beslenme, fast food tarzı beslenme bu çok doğru değil. Birçok besinde çeşitli vitaminler vardır bunları tüketmek gerekiyor. Her gün belli oranda çiğ meyve ve taze sebzeyle beslenmek gerekiyor" dedi.



SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

BU süreçte proteinli gıdaların yeterli tüketilmesi gerektiğini dile getiren Sarı, "Karbonhidrat kaynaklarını doğru seçmeleri gerekiyor. Beslenme sorunlarından biri de su tüketimidir. Yaşlı kişilerde günde en az 8 bardak su tüketimini öneriyoruz. 20 yaş altı bireylerde ise kilogram başına 30 mililitre su tüketimi yine önemlidir" dedi. Bu grubun zamanını daha çok evde geçirmesi nedeniyle güneşten yeteri kadar faydalanamadığına dikkate çeken Sarı, "Özellikle izin verilen saatlerde güneşten faydalanarak yürüyüş yapmaları bağışıklıklarını destekleyecektir" dedi.