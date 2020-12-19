Hercai’den yeni bir rekor!

Yayınlandığı ilk günden itibaren atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercai'nin ilk bölümü Youtube'ta 30 milyon izlenmeyi geçerek kırılması zor bir rekora daha imza attı. Daha önce de YouTube'ta "En Hızlı 1 Milyon ve 2 Milyon Aboneye Ulaşan Kanal" olan Hercai, dünyanın dört bir köşesinden ilgiyle karşılanıyor

FIRTINALAR ESTİRDİ

İlk bölümünden bu yana ekranda fırtınalar estiren Hercai, televizyonda olduğu kadar dijital dünyada da hız kesmeden yoluna devam ediyor. Her hafta sosyal medyayı sallayan Hercai, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kitliyor. Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer ve Oya Unustası paylaşıyor.