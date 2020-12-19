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Kuralsız Ahmet’e 12 bin lira ceza

Üsküdar'da alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu , 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kuralsız Ahmet’e 12 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 19.12.2020

Oyuncunun sürücü belgesi 10 ay süreyle geri alındı. Mahkeme, Ahmet Kural'ın, kusur durumunu, sosyal ilişkilerini, dosyaya yansıyan kişiliğini gerekçe göstererek 12 bin liralık cezada "İyi hal" indirimi yapmadı.

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