Oyuncunun sürücü belgesi 10 ay süreyle geri alındı. Mahkeme, Ahmet Kural'ın, kusur durumunu, sosyal ilişkilerini, dosyaya yansıyan kişiliğini gerekçe göstererek 12 bin liralık cezada "İyi hal" indirimi yapmadı.
İstanbul Üsküdar'da alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Oyuncunun sürücü belgesi 10 ay süreyle geri alındı. Mahkeme, Ahmet Kural'ın, kusur durumunu, sosyal ilişkilerini, dosyaya yansıyan kişiliğini gerekçe göstererek 12 bin liralık cezada "İyi hal" indirimi yapmadı.
Kuralsız Ahmet’e 12 bin lira ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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