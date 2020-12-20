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İzmirliler 'tan özür bekliyor

’nın bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasından rahatsız olduğunu dile getiren Sanatçı , “Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım. Bize ters” sözleriyle tepki çekti. İzmirliler Derneği Başkan Yardımcısı ise sanatçıyı bir an önce özür dilemeye davet etti

İzmirliler Coşkun Sabah'tan özür bekliyor
Giriş Tarihi: 20.12.2020

Sanatçı Coşkun Sabah, son dönemde öyle açıklamalar yapıyor ki, herkesi şaşkına çeviriyor. Kızı Roza Sabah'ın Instagram'a yüklediği bikinili fotoğraflardan rahatsız olduğunu dile getiren sanatçı, "Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. İzmirli, bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer" sözleriyle İzmirlilerin tepkisini çekti.

TALİHSİZ AÇIKLAMALAR
Coşkun Sabah'ın açıklamalarını okuduğunda inanamadığını belirten İzmirliler Derneği Başkan Yardımcısı Nevin Uçak, sanatçının talihsiz sözleriyle ilgili Yeni Asır'a konuştu. Önce saygılı, duyarlı, ince ruhlu olmayı öğrenmemiz gerektiğini vurgulayan Uçak, "İzmirli veya Diyarbakırlı olmanın ne önemi var? 68 yaşında üstelik sanatçı olarak bildiğimiz Coşkun Sabah, bu yaşına kadar bunu özümseyememiş. Kızı ile olan çekişmesine talihsiz bir şekilde güzel İzmir'imizin adını karıştırmış. Açıklamanın çirkinliği karşısında İzmirli bir kadın ve anne olarak afallamış durumdayım" dedi.

'ÇOCUKLARINIZI DİNLEYİN'
Coşkun Sabah'ın İzmirlilerden özür dilemesi gerektiğini belirten Nevin Uçak, "Kendisine ve tüm ebeveynlere naçizane tavsiyem şudur ki; çocuklarınızı sevin, ilgilenin ve dinleyin. Çocuğunuzun bikinili fotoğraf yayınlamasının İzmir ile ilgisi yoktur, sizinle ilgisi vardır. Başkan Yardımcısı olduğum İzmirliler Derneği'nde, biz İzmirli olan olmayan herkesi sevgiyle kucaklıyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL

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