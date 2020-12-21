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Haberler Sarmaşık Kayhan Pinç romanları anlatacak

romanları anlatacak

Kayhan Pinç romanları anlatacak
Giriş Tarihi: 21.12.2020

CANLANDIRDIĞI karakterlerle adından sıkça söz etttiren Oyuncu Kayhan Pinç, senaryosunu kendisinin yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'İstanbullu Roman Çocukları' dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide 5 arkadaşın başına gelen enteresan ve komik olaylar anlatılıyor. Romanların sanatçısı ve internet fenomeni Ümmiye de Roman Çocuklar dizi kadrosunda yer alıyor. Dizinin yapımcılığını Almanya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Zindan üstlenirken yönetmen koltuğunda kendisi de roman olan Ferit Çetinkaya oturuyor

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