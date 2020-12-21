Neva’nın umudu İzmir’de

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle birçok kez ameliyat geçiren şarkıcı Sinan Özen'in 10 aylık kızı Neva, İzmir'e getirilecek. Doktorunun İzmir'de yaşaması sebebiyle Neva'nın tedavisinin bu şehirde devam edeceği belirtildi. Yarın ambulans uçakla İzmir'e getirilmesi beklenen minik Neva'nın tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sürecek.

EGE'DE YAPILABİLİYOR

Sinan Özen gazetemize şu açıklamayı yaptı: Kritik süreç devam ediyor. Bağırsağın tam çalışabilmesi ve kısalan bağırsağın uzatılma ihtimali ve bu durumda bir ameliyat daha olup olmayacağına karar verilecek. Bu Ege Üniversitesi'nde yapılabiliyor. Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması. Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umuduyla.

SELAHATTİN ERTAŞ