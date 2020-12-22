Alpaslan intikam peşine düşüyor

BAŞROLLERİNDE; Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli gibi usta oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam yine nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. 6'ıncı sezonunda da sevenlerini ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Alpaslan Çakırbeyli için infaz kararı alınır. Masada yapılan oylamada, yediye beş çıkan karara rağmen intikamından vazgeçmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. İnfazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun silahını indirmeyen Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın heyecan dolu yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de atv'de.