Bu yıl hayallerinizden taviz vermeyeceksiniz

ÜST seviyelerde bir yaşama hazır mısınız? Bu yıl siz Boğa burcu olanların önüne çok güzel ve ilginç fırsatlar çıkacak. Tutulmalar sayesinde bu yıl finans ve değişim önemli olacak. Sessizce çalışarak, kişisel hırslarınız doğrultusunda kendinizi ispat etmeye çalışacaksınız. Oldukça cesur davranırken, hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere yelken açacaksınız. Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size destek sağlayacak. Uranüs ise ortalama 6 yıl boyunca kişisel evinizde ilerlemeye devam edecek.

YENİ BİR PERDE AÇILACAK

BU yıl çevrenizi değiştirmek sizin isteğiniz dahilinde gerçekleşecek ve yaşamınızla ilgili yeni bir perde açılacak. Güvendiğiniz ve tanıdığınızı zannettiğiniz bir arkadaşınızdan zarar görebilirsiniz. Yıllardır uzun transitlerden olumsuz etkilendiğinizi zannederek üzülmemelisiniz. Oldukça tutkulu beraberliklerin başladığı bazı etkiler altında, ilişkinizi gizleme gereği duyabilirsiniz. Babanızın tasvip etmeyeceği bir ilişki içinde bulunabilirsiniz. Arkadaşlarınıza daha çok vakit ayırarak, onlarla ortak zevklerinizi paylaşacaksınız.

MANEVİ YÖNÜNÜZ GÜÇLENECEK

RİSKLERDEN korkmamayı öğrendiniz. Bir zamanlar 'denge ve düzen' der, başka bir şey demezdiniz. Ne oldu o eski sistemlerinize? Bu yıl, aşk her yerde karşınıza çıkacak. Bol bol uzun seyahatler yapacaksınız. Jüpiter ve satürn yılın büyük bir kısmında kariyer evinizde ilerleyecek. Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve başarmayı planladığınız olaylar kendiliğinden rayına oturacak. Bu yıl altı tutulma gerçekleşecek. İletişim ve finans evleriniz etkilenecek. Çevresel koşulların şekil değiştirmesiyle para kapılarınız farklı bir sunumla ortaya çıkacak.



AŞK VE SOSYAL İLİŞKİLER

YILIN ilk aylarına hareketli başlayacaksınız. Mars, 5 Mart'a kadar sizin kişisel evinizde ilerleyecek. Geçmiş yılların muhasebesini yaparak yaşantınızı gözden geçireceksiniz. Jüpiter kariyer evinizde ilerlerken, varlıklı partnerle tanışma imkanı veriyor. Yalnız yaşayanlar güçlü evlilik fırsatları yakalayacak. Bazılarınız için evlilikle bitecek, yeni ilişkiler gündeme gelecek. Yapacağınız evliliklerde; maddesel gücü baz olarak ele alacaksınız. Venüs gezegeni Nisan ayında ve sonbaharda enerjinizi yükseltecek. Çekiciliğiniz ve cazibeniz daha da artarak, bulunduğunuz ortamlarda yeni kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Bu yıl çevrenizde beğenilecek ve arkadaşlarınızla güç birliği içinde olacaksınız. Bazı Boğalar için, Mayıs ve Haziran aylarında ev alım satım işleri gündeme gelecek. Bu yıl yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz.



SAĞLIK HAYATINIZ

URANÜS artık kişisel evinizde tam 7 yıl kalacak. Sağlığınızla ilgili yeni şartlarınızı belirlemelisiniz. Güçlü bir performans sizi bekliyor. Duygusal heyecanların önemli olacağını düşünerek, gerekli tedbirleri almayı ihmal etmeyin. Spor yapmak aslında sizi en iyi motive edecek aksiyon. Geceleri erken yatarak metabolizmanızı dinlendirmelisiniz. Boğaz ve boyun bölgenizle ilgili problemler gündeme gelebilir. Böbrekler ve karaciğerinizi korumalısınız. Bu yıl sağlığınıza her zamankinden daha fazla önem vermelisiniz. Yine yanıklara ve kesici aletlere karşı temkinli olmalısınız. Öfkelerinize hakim olduğunuz sürece, sağlığınız bir sorun yaratmayacak.



BOĞA 2021 YILI ASTROLOJİSİ



BAŞARI RENGİNİZ: Mavi, sarı ve kahverengi.



AŞK RENGİNİZ: Parlak turuncu, pas sarısı ve gece mavisi.



SAĞLIK RENGİNİZ: Uçuk mavi, beyaz.



İŞ VE KARİYER

JÜPİTER yıl boyunca kariyer evinizde ilerleyecek. Kazançlarınızı dengelerken zorlanıyorsanız. Bunaldığınız borçlarınızı yeniden destekleyecek şartlarınızı düzenleyeceksiniz. Satamadığınız bir mülkünüz ve mirasınızla ilgili olaylar çözüm sağlayacak. Bu yıl da, hırslı ve başarılı olmaya devam edeceksiniz. Para, başkalarının size yaratacağı fırsatlar üzerinden gelecek. Para gezegeniniz Merkür yıl içinde burçları dolaşırken değişik konularda size şans kapılarını açacak.



YENİLİKLER ZAMANI

URANÜS 6 yıl boyunca burcunuzda ilerleyecek. Bir Boğa olarak hayatınızı kendiniz planlamak istersiniz. Yenilikler istiyor ve başaramıyorsanız, artık zamanı geldi. Arkadaşlarınızı, genelde size kariyer sağlayacak kişilerden seçeceksiniz. İş yaşantınızda sizi ileriye taşıyacak yeni kişiler ve bağlantılar gündeme gelecek. Bazılarınız ortak ilişkilerden para kazanacaklar. Uranüs kariyer verirken biraz sizi yorabilir. 14 Mayıs-29 Temmuz arası Jüpiter 11 evinize geçerek size farklı bir enerji verecek. Yenilikler sizi mutlu edecek. Özellikle 19 Kasım'da kişisel evinizde ay tutulması gerçekleşecek ve sonbahar, sizin için önemli günleri beraberinde getirecek.