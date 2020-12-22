Kanserli hücreleri kabakla yok edin

LİF bakımından zengin olan kabak, özellikle kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde ilk sırada yer alan bir besinler arasında yer alır. Kabak, vücutta serbest radikallerin çoğalmasını engelleyerek tümör ve kanserli hücrelerin azaltılmasında oldukça önemli bir görev üstlenir. İçeriğindeki az miktarda bulunan yağ nedeniyle kalp sağlığını destekleyen kabak, potasyum ve magnezyum gibi vitaminler sayesinde de kötü kolesterol seviyesini düşürür.