Pandeminin stresini rem uykusuyla yenin

PANDEMİ ve korona virüsün oluşturduğu stresle başa çıkmada en güvenilir yolun uykudan geçtiğini açıklayan Prof. Dr. Emin Akkoyunlu, kişiden kişiye değişmekle birlikte herkesin ortalama 7 ila 9 saat arasında bir uykuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

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UYKUNUN ritmik olarak, biyosaate yani herkesin kendi iç saatine göre geldiğini vurgulayan Akkoyunlu, "Uyku aslında aktif bir süreçtir. Uykuda 2 evre önemlidir. İlki çok derin uyku dediğimiz REM'dir, beynin ve bilgisel fonksiyonların düzenlendiği bir evredir. Bu evrede ön belleğe aldığımız belgelerin uzun belleğe aktarılması oldukça değerlidir. Bu nedenle uyku konusunda çok sorun yaşayan insanlarda Alzheimer'ın daha sık görüldüğünü görüyoruz" dedi.İkinci olarak yüzeysel denilen uyku evreleri (nonrem) bulunduğuna değinen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Bu evrelerde hormonal salgılama ve beyin dışındaki vücudun geri kalanının organizasyonunu var. Eğer bu hormonlar yeterince salgılanamazsa akşam acıkmalar meydana gelir. Aslında sabaha karşı gıda yerlerinin açık olmasında temelde bu durum vardır. Gece saat 24.00'e kadar uyanık kalırsanız saat 02.00'de bir şeyler yemek zorundasınız. Yüzeysel uyku evresinde uyumazsanız aşırı bir kilo alma veya kilo vermede zorlaşma yaşayabilirsiniz" dedi.



HORMONLAR ETKİLENİYOR

NONREM uykusunu alamayanlarda özellikle büyüme hormonu salgılanmasında ciddi problemlerin oluştuğunun altını çizen Akkoyunlu, "Growth yani büyüme hormonu çocuklarda büyümeyi sağlarken aynı zamanda yetişkinlerde dokunun yenilenmesini, yaşlanmanın geciktirilmesini ve cildin düzenlenmesini sağlar. Eğer yeterince uyumazsak growth hormonu yeterince salgılanamayacağından dokunun yenilenmesinde bozulmalar, kanser riski, erken kırışıklık gibi birçok sorun ortaya çıkar. Bu hormonların düzgün salgılanamaması diyabet, tansiyon gibi birçok bozukluklara da neden olur" ifadelerini kullandı.



EN FAZLA 8.5 SAAT

UYKU hijyeninin nasıl olması gerektiğine de değinen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Uyku hastalıklarından korunmak için en geç saat 22.00-23.00 gibi yatağa geçmeliyiz. Genel itibariyle 8 ila 8.5 saatlik bir uyku öneriyoruz. Uyku hijyeni oldukça önemlidir. Bu nedenle uyku sırasında odada herhangi bir ışık bulunmaması, uykudan en az 2 saat önce LED ekranların kapatılması ve göze gelmemesi oldukça önemlidir. Uyku hastalığı dediğimiz birçok hastalık varken bunlardan uyku apsesi sendromu belki de çok ciddiye almadığımız bir durum. Ancak bu hastalıkların belirtisi olabilen horlama durumlarının ivedilikle çözülmesi lazım" şeklinde konuştu.