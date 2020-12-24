Değişim gücünüzü ortaya koyacaksınız

KARŞIT ilişkilerinizde uzun bir Plüton dönemi geçiriyorsunuz. Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var. Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir. Sezgileriniz sayesinde bazı engelleri çok kolay aşacaksınız. Sakin bir şekilde ilişkilerinizi gözden geçirmeniz için uzun bir zaman var önünüzde. Yoğun duygularınızı süzgeçten geçirirken, kendinizle ilgili vereceğiniz radikal kararlar yaşamınıza farklı bir perspektif sunacaktır.



BAŞARI RENGİNİZ:

Gri, Beyaz, gümüş

AŞK RENGİNİZ:

Uçuk pembe, turkuvaz, uçuk yeşil

SAĞLIK RENGİNİZ:

Kırmızı, bordo, siyah, koyu k ahve



İŞ VE KARİYER

Bu yıl karşıt finans evinizde bir takım değişimler size olumlu yansıyacak. Jüpiter ve satürn sizi yukarıya taşıyacak birçok fırsatı karşınıza çıkaracak. Azimli ve kararlı davranışlarınız sayesinde yeni fikirlerinizi yaşama geçireceksiniz. Konfor duygularınızın ortaya çıkmasıyla harcamalarınızda aşırıya kaçacaksınız. Güven duygunızın artması ile para kazanma konusunda olanaklarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Hoşnut olmadığınız şartları değiştirecek güce sahipsiniz. İş yerinde memnun olmadığınız durumlar varsa değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinize uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir yıl olacak.



AŞK VE SOSYAL İLİŞKİLER

Plüton, aşk konusunda artık eskisi gibi düşünmeyeceğinizi ve hayata karşı daha radikal kararlar alacağınızı söylüyor. Özellikle, sabır isteyen konularda başlangıç yapmak için önünüzde önemli konular var. Bazılarınız, iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkiye girebilir. Bu dönem tutkulu birliktelikler peşindesiniz ve özgürlüğünüzü kurallarla sınırlandırmak istemiyor, güçlü aşklar peşinde koşuyorsunuz. Özellikle, fikir ve düşünce bazında anlaşacağınız kişinin özel olması gerekiyor. 15 Mayıs'tan sonra; sıra dışı ilişkilerinizle, gözler üzerinize çevriliyor.



SAĞLIK

Sağlık gezegeniniz Jüpiter, bu yıl 14 Mayısa kadar Sekizinci evinizde Satürn'le birlikte hareket edecek. Haziran'ın ilk haftasına kadar destek verecek. 2021 yılı içinde kendinizi fiziksel ve ruhsal anlamda güçlü hissedeceksiniz. Eğer geçmiş yıllarda, herhangi bir rahatsızlık geçirdiyseniz, bu günlerde bir iyileşme olacaktır. 26 Mayıs'ta Yay Burcu'nda bir Güneş tutulması gerçekleşiyor. Terapilere vereceğiniz ağırlık arınma sağlayacak. 4 Aralık'ta Yay Burcu'nda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Yılın son ayı sağlığınız için önemli. Eski rutin rahatsızlıklarınız tekrar edebilir. Uykunuza dikkat edin.