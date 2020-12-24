Günde 3 fincandan fazla kahve tüketmeyin

KAHVENİN yapısında kafeinden ziyade antioksidan, antibakteriyel, kan şekeri dengeleyici ve kan yağları düzenleyici bileşenlerin de etkileri bulunuyor. Günlük 2-3 fincanı aşmadığınızda bu faydalarından yararlanabiliyorsunuz. Örneğin günlük 750 mg'dan fazla tüketilen kafein miktarı, kalsiyum ve magnezyum artışını arttırabiliyor. Bu da kemik sağlığı üzerinde olumsuz etki yapıyor. Hamilelik döneminde de kahve tüketimi günde 1-2 fincan olarak sınırlandırılmalı. Yine fazla miktarda kafein, uykusuzluk ve anksiyeteye sebep olabiliyor.