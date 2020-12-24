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Haberler Sarmaşık Songül Karlı: Bir ekmeğe muhtacım

: Bir ekmeğe muhtacım

Eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını iddia eden , gözyaşları içinde 4 yıldan beri hem fiziki hem sözlü şiddete uğradığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini anlattı.

Songül Karlı: Bir ekmeğe muhtacım

24.12.2020

Karlı, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Evladım meyve suyu istediğinde bile bakkallar kapalı diye yalan söyledim. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ŞİDDETE UĞRADIM
35 milyonun üzerinde bir kaybı olduğunu dile getiren Songül Karlı, "Bana kendisinin MİT çalışanı olduğunu söyledi. Arsamdan, arabama, mücevherlerimden ziynet eşyalarıma kadar her şeyi elimden aldı. Şimdi evladımı nasıl geçindireceğim korkusuyla yaşıyorum. Yıllarımın birikimini elimden aldı" dedi. 4 yıllık evliliğinde 4 kez ayrılmaya kalktığını ifade eden Karlı, fiziksel şiddete uğradığını belirtti.

TARHAN ABDULLAHOĞLU

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