Bu yıl cesaretiniz ve gücünüz artıyor

Bu yıl cesaret edemediğiniz konular yön değiştirecek, belki de farklı bir işe geçeceksiniz. Karşıt Satürn ve Jüpiter yılın büyük bir bölümünde ortaklıklar evinizde size eşlik edecek. Aşklar ve arkadaşlıklar yüksek bir seviyede devam edecek. Sosyal yaşantında stres ve tartışmalardan uzak kalmalısınız. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. Para sizin için her zaman güç teşkil etti ve daha da önem kazanıyor. Evinizi değiştirmek isteyecek ve bulunduğunuz şartları beğenmeyeceksiniz. Biliyoruz, her şeyin en iyisine layıksınız. Yaşamı bir tiyatro sahnesi gören bir Aslan için başarısızlık diye bir şey yoktur ve bu yıl en zor rolü üstlenmenizde, biraz da suç sizin. Çünkü baş rolü hiç kimseye kaptırmak istemiyorsunuz. Kozmik güçlerin sizden yana olduğunu bilmem hatırlatmamıza gerek var mı?.. 2021 yılı size uğurlu gelecek.



İŞ VE KARİYER

YILIN büyük kısmı kariyer gücünüzü gösterecek olaylar karşınıza çıkacak. Yenilikler ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edecek ve çevre ile olan etkileşimlerinizde bireyselliğiniz ön plana çıkacak, arzularınız doğrultusunda karar vermek isteyeceksiniz. Dış görünüşünüz ve özel çabalarınız önem kazanacak. Fakat, olaylar karşısındaki duygusal tepkilerinizin derecesini iyi ayarlayarak, günlük yaşantınızdaki dengeleri bozmayacaksınız. Devam eden projelerinize hız verirken, kendi inisiyatifiniz doğrultusunda olaylara yön vermek isteyeceksiniz. Yaşantınıza yeni katılacak kişilerle uyum içinde olacak ve fikir alış verişleri içine gireceksiniz. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize olan özgüveniniz sayesinde çok işler başaracaksınız. Yenilik yapmayı düşünmediğiniz anda, hazırlıksız bir şekilde gelen teklifler karşısında kafanız karışacaktır. "Hayır" demeden önce iyi düşünün, çünkü siz çevrenizle bütünleşmeyi seviyor ve yaşantınızda değişik insanlarla bir arada olmaktan hoşlanıyorsunuz. Çalışmalarınızda alışık olmadığınız şekilde hırslı olacak ve yakın çevrenizden ummadığınız yardımlar alacaksınız.



BAŞARI RENGİNİZ:

Kırmızı, sarı, turuncu



AŞK RENGİNİZ:

Turkuvaz, siyah, bordo



SAĞLIK RENGİNİZ:

Beyaz, den iz mavisi, su yeşili, gümüş



AŞK VE SOSYAL İLİŞKİLER

ÜST seviyelerde bir aşka hazır mısınız? Bu yıl aşk hayatınız oldukça renkli seyredecek. Diğer tüm işlerinizi askıya alacaksınız. Duygusal anlamda talepleriniz oldukça yüksek. Aşk ve iş ilişkilerinizde gücü tercih edeceğiniz için, bu tür ortamlarda bulunmaya dikkat edeceksiniz. Yılın ilk yarısında daha çok sosyal yönleriniz atakta. Karşılaştığınız her kişi farklı bir biçimde sizden etkilenecek. Romantizme yatkın olduğunuz bu günlerde, hayatınızın aşkı diyebileceğiniz bir kişi de ortaya çıkabilir. Zafer daima sizden yana unutmayın. Arzu ettiğiniz hayalleriniz ile içinde bulunduğunuz sizi zorlayan koşullar arasında cesur ve isabetli kararlar alacaksınız.



SAĞLIĞINIZ

GERGİN olduğunuz anlarda, size rahatsızlık veren düşünce veya ortamdan hızla uzaklaşmalısınız. Kendinizle ilgili değişimler, sizi mutlu edebilir. Kişisel zevkleriniz için yapacağınız başlangıçlar sizi mutlu edecek sonuçlara da götürebilir. Yeme ve içme konusunda aşırıya kaçmamalısınız. Tansiyon probleminiz varsa kontrolleriniz yaptırmalısınız. Beslenme konusunda gelişigüzel davranışlarınıza dikkat etmelisiniz, zehirlenme gibi olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sindirim bozuklukları sizi yorabilir. Öfkelerinizi denetim altına almalı, tartışmalı ortamlardan uzak durmalısınız. Ruhsal gelişiminiz önem kazanıyor. Yeteneklerinizi fark ederek kendinizi geliştirecek meditasyon, ruhsal faaliyetler ve yaşam ötesi konulara ilgi duymaya başlayabilir, bu konularda çeşitli kaynak kitaplar araştırarak içsel dinginliğinizi sağlayacak çalışmalar içinde olabilirsiniz