İlk filmde Oscar’ı kaptılar

Marlee Matlin

CHILDREN of a Lesser God filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Matlin, bu kategoride ödül kazanan en genç isim. Üstelik kendisinin duyma engelli olduğunu da söylemeliyiz.



Mercedes McCambridge

MCCAMBRIDGE, 1950 tarihli All the King's Men filmindeki rolü için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. 1957 yılında ise Giant filmindeki rolü için aday gösterilse de kazanamadı.



Haing S. Ngor

1984 tarihli The Killing Fields filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Ngor, bu kategoride ödül alan Asya kökenli ilk isim.



Jennifer Hudson

DREAMGIRLS filminde Effie White rolüyle dikkat çeken Hudson, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan bir başka isim.



Eva Marie Saint

ONU Hitchcock'un unutulmaz filmi North by Northwest'te görsek de asıl patlamasını 1954 On the Waterfront filminde yaptığını söylemeliyiz. Bu film Saint'e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.



Katina Paxinou

KARİYER seçimi nedeniyle evlatlıktan reddedilen Yunan aktris Paxinou, karşımıza ilk kez Whom the Bell Tolls filmiyle çıktı ve bu film ona En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü kazandırdı.



Julie Andrews

JULIE Andrews, Mary Poppins filmindeki rolünü hamileyken oynamak istememişti. Bu nedenle Disney, Andrews'in doğum yapmasını bekledi çünkü onun bu rol için mükemmel olduğunu düşünüyorlardı. Akademi de aynı şeyi düşünmüş olacak ki kendisine En İyi Kadın Oyuncu ödülünü layık gördü.



Shirley Booth

BOOTH, 1952 tarihli Come Back, Little Sheba filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne layık görüldü. Tabii bu rol için daha önceki yıllarda iki kez Toby ödülüne layık görüldüğünü de söylemeliyiz.



Harold Russell

RUSSELL, 1946 tarihli The Best Years of Our Lives filminde iki elini de kaybetmiş bir gaziyi canlandırmıştı. Bu rolüyle bir değil, iki Oscar ödülüne layık görüldü. İlki En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüyken ikincisi ise gazilere umut ve destek olduğu için verildi. Russell, 1992 yılında eşinin hastane masraflarını ödeyebilmek için ödüllerinden birini satışa çıkardı.