Mantığınıza güvenmeye devam ediyorsunuz

HAYATINIZI yeniden planlayacaksınız. Çevrenizle ilişkilerinizi belli bir düzende tutmaya çalışmalısınız. Her zamanki mantığınız ön planda çalışacak. Severek yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi iyi takip ederek disiplin içinde davranışlarınızı sürdüreceksiniz. Birçoğunuz maddi konulardaki başarınızı çevresel faktörlerle birleştirecek, ortak işbirliği içine gireceksiniz. Mantık ve duygu karmaşası yaşadığınız için sürekli düzen arayışı içindesiniz. Yaşamınızda gerçek aşkın sadece mantık süzgecinden geçtiğine inandığınız için, isteklerinize

kavuşmak üzere yaşarsınız. İstemeseniz de ön yargılı olmaktan kendinizi alamazsınız. Birlikte olduğunuz kişileri mükemmel görmek istediğiniz için çevrenizi tenkitlerinizle yaşamından bezdirebilirsiniz. Beraberliğe kendinizi kolay teslim etmezsiniz.



SIRRINIZ ORTAYA ÇIKABİLİR

GİRDİĞİNİZ topluluklarda düşün-ce birliği içinde olacağınız akıl-lı kişilerin etkisinde kalmak sizi olumsuz yapılandırabilir. Eski bir sırrınız ortaya çıkabilir. Bilmedi-ğiniz konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjini-zi kullanacaksınız. Size gelecek öne-riler, bilgi dağar-cığınızın art-masına neden olacak ve önünüzü açacak.



İŞ VE KARİYER

HER alanda pratik ve akıllısınız. Başarılarınızın getireceği bolluk içinde bir yıl bekliyor sizi. Bu konuda kozmik enerji sizi destekliyor. Jüpiter; aile ve yuva evinizi etkiliyor. Günden güne gelişen ufkunuzla, daha büyük düşünmeye başlıyorsunuz ve kazancınız artmaya başlıyor.



BAŞARI RENGİNİZ:

Kahverengi, bej, kemik rengi



AŞK RENGİNİZ:

Beyaz, mavi, turuncu, sarı



SAĞLIK RENGİNİZ:

Nefti yeşil, yağ yeşili Mürdüm, lila



AŞK VE SOSYAL İLİŞKİLER

AŞKTA bağımsızlık ve özgürlük duygularına sahip olacaksınız. Heyecan verici ve geleneksel olmayan sıra dışı kişilerle tanışacaksınız. Geleneklerine düşkün olan Başak'lar, rutin yapılarını zorlamaktan hoşlanmazlar ve kurallarınızın dışına taşmaktan çekinirler. Aşk yaşamınızda, yenilikleri de deneyeceksiniz.



SAĞLIĞINIZ

BİLİNÇALTINIZDA takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk var. Gizli planlar ve eski arkadaşlarınızla yapılan "düşünce jimnastikleri" bazında organizasyonlar önemli olacak. Bu yıl baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Kişiliğinizle ilgili takıntılarınıza dikkat etmeli ve ilişkilerinizde hayalleriniz yüzünden çalıştığınız kişilerle çatışmalara neden olabilecek saplantılardan uzak kalmalısınız.