15 yıllık küslük bir gecede bitti

Geçtiğimiz günlerde "İbo Show" programına konuk olan Ebru Yaşar, "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik" dedi. Yaşar, "Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama yıllar sonra o küskünlüğe son verdik. Davet ettiler. Tabii ki seve seve katıldım. Zaten birbirimizi görünce ağladık. Çok seviyorum kendisini, iyi ki barıştım. 2021'de küskünlükler bitsin" diye konuştu.