Geçtiğimiz günlerde "İbo Show" programına konuk olan Ebru Yaşar, "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik" dedi. Yaşar, "Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama yıllar sonra o küskünlüğe son verdik. Davet ettiler. Tabii ki seve seve katıldım. Zaten birbirimizi görünce ağladık. Çok seviyorum kendisini, iyi ki barıştım. 2021'de küskünlükler bitsin" diye konuştu.
15 yıllık küslük bir gecede bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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