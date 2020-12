Terazi burçlarını 2021'de neler bekliyor?

Sevgili Teraziler, geçmiş yıllarınızda birçok hayal kırıklıkları yaşadınız. Eskiyi unutmak istiyorsunuz. Haklısınız da. Ama artık şansınız dönüyor. Jüpiter'le Satürn sizin için el ele vererek kozmik bir güç oluşturuyorlar. Maddi konularda istediğiniz desteği verecekler. İşinizin genişlemesi veya beklediğiniz tekliflerin gelmesi aklınızı karışacaktır. Her şeye rağmen, sizi başarılı bir çalışma temposu bekliyor.



EV VE AİLE SORUMLULUĞU ARTIYOR

Ailenizin hedefleri doğrultusunda büyük bir içtenlikle başarılı çalışmalar içinde olacaksınız. İşinizle ilgili hırslarınız yoğun olduğu halde, aile içi duygularınız daha ağır basacak. Fakat, uyum arzulayan hisleriniz, kariyeriniz konusunda size olumlu etkiler verecek. Aile büyüklerinden bazıları işlerini değiştirebilirler. Hatta çocuklarla ilgili olarak, kendi yaşam doğrularını ilgilendiren yenilikler söz konusu olacak. Kardeşleri olan Teraziler için, yeni bir uğraş söz konusu olacak. Çünkü onların yaşantıları ile ilgili dengesiz giden durumlar var. Duygusal yaşamlarında yaşayacakları uçarılıklar canınızın sıkılmasına neden olacak.



İŞ VE KARİYER

Artık kendinize olan güveniniz artıyor. Sahip olduğunuz mal ve mülk daha bir değer kazanacak. Borçlarınızı ödeme konusunda zorluklar yaşamayacaksınız. Uranüs 8. Evinizde size sürpriz kazançlar getirecek. Özellikle miras yoluyla yeni kazanımlar olabilir. Risk taşıyan işleri cesaretle ele alacaksınız. Yeni atılımlar sizi bekliyor. Küçük hayal kırıklıklarından asla etkilenmeyecek ve yolunuza devam edeceksiniz. Finans konularında başarınız yıl boyunca devam edecek.



AŞK VE SOSYAL HAYAT

Özel ilişkileriniz konusunda, yoğun olacağınız bir yıl. Çünkü, aşk ve sosyal hayatınızı simgelen evinizde Jüpiter ve Satürn var. Aşk hayatınız canlanıyor. Aynı zamanda çok farklı insanlarla tanışma imkanı veriyor. Bunlar uzun dönemde sosyal statüdeki değişimlere işaret eder. Evli olan Teraziler, içsel seslerini dinleyecekleri ve kendilerini test edecekler. Uzun süredir bastırdığınız duygularınız ve olaylar ortaya çıkabilir. Bu olaylardan, zemini sağlam olan evlilikler etkilenmeyecek. Ancak zayıf birliktelikler için can sıkıcı olaylar gündeme gelebilir.



SAĞLIK

Yılın ilk yarısında, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi gereksiz bir şekilde yormamalısınız. Yaşamınızın her alanında çalışmalarınızı akılcılıkla yürütmelisiniz. Birçok zincirleme işi, az gayretle fazla enerji harcamadan yapmalısınız. Oğlak'ta ilerleyen Plüton sizi zorlayabilir. Ailenizin yaşlıların sağlık sorunlarıyla uğraşabilirsiniz. Bazı Terazi'ler; aile büyüklerinin, çocuklarının veya yakınlarının çocuklarının sağlık sorunları ile ilgilenebilirler. Fakat tüm bunlar yılın sonlarına doğru düzelecek. Meditasyon ve hafif jimnastik hareketleri yapmanızda yarar var. Uzun yürüyüşlerle sağlıklı yaşam felsefesini benimsemek sizi daha da zinde yapacaktır..



BAŞARI RENGİNİZ: Siyah, beyaz

AŞK RENGİNİZ: Mavi, sarı, yeşil

SAĞLIK RENGİNİZ: Gümüş, gr , beyaz

FİLİZ ÖZKOL