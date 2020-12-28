2020’de onlara veda ettik

Bu yıl sinemadan televizyonlara, müzikten edebiyata, sivil toplum kuruluşlarından basın dünyasına kadar önemli kayıplar yaşandı. Bir döneme damgasını vuran "Kurtlar Vadisi" adlı dizinin ise tam 5 oyuncusu hayatını kaybetti. "Tombalacı" karakterini canlandıran Haldun Boysan, "Konsolos Ender Bey" rolünü canlandıran Recep Aktuğ, "Ordinaryüs" karakterine hayat veren Turhan Kaya, "Orhan" karakterini canlandıran Devrim Parscan ve dizinin "Amerikalı üstad"ı Umut Demirdelen öldü.



Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi, oyuncu Muhterem Nur, 20 Mart'ta 88 yaşındayken hayata veda etti. "Üç Arkadaş" filminde başrolde yer aldıktan sonra ünlü olan ve kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Nur, Malatya turnesinde "Baba" lakaplı Gürses ile tanıştı. 1986'da evlenen çift, Gürses'in vefatına kadar evli kaldı.



YEŞİLÇAM'DA 1970'li yıllarda çekilen "Ömercik" filmlerinin başrol oyuncusu Ömer Dönmez, 1 Şubat'ta, 61 yaşındayken mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Henüz 4 yaşındayken kamera karşısına geçen Dönmez, kendi ismiyle oynadığı filmlerle sinema dünyasının unutulmayan çocuk yıldızları arasına adını yazdırdı.



TÜRKİYE Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı "Toprak Dede" Hayrettin Karaca, 20 Ocak'ta 97 yaşında vefat etti.



Tiyatro ve sinema oyuncusu, radyocu, seslendirme sanatçısı Levent Ünsal, geçirdiği kalp krizi sonucu, 21 Mart'ta 56 yaşındayken hayatını kaybetti. Sanatçı son olarak yerli animasyon filmi "Kral Şakir"de "Necati" karakterini seslendirmişti.



OYUNCU Ayşegül Atik, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran'da 72 yaşındayken vefat etti. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitiren Atik, eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca ile TRT ekranlarında yayımlanan skeçlerde rol aldı.



"Huysuz Virjin" sahne adıyla yaptığı kantolarla tanınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz'da 88 yaşındayken KOAH nedeniyle yaşamını yitirdi.



Çağdaş Türk romanında, "zaman ustası" olarak değerlendirilen, ardında "Ölmeye Yatmak", "Bir Düğün Gecesi" ve "Fikrimin İnce Gülü"nün de bulunduğu çok sayıda unutulmaz eseri miras bırakan usta yazar Adalet Ağaoğlu, 14 Temmuz'da 91 yaşında yaşamını yitirdi.