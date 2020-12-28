Farkındalığınız artıyor

AKREP burçları, bu yıl başarılı çalışmalara imza atarak, işlerinde manevi tatmin sağlayacak. Seçim hakkınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Liderlik özellikleriniz ön plana çıkarken, etrafınıza da örnek olacaksınız.. Bu yıl değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. 2021 yılında kariyer evinizde Uranüs sizi etkilemeye devam ediyor. Bir türlü başlayamadığınız veya cesaret edemediğiniz, uzun süredir askıda bıraktığınız işlerinizi bir iş planı çerçevesi içinde pratiğe dökün. Adım, adım detaylarını da göz ardı etmeden gerçekleştirmeye çalışın. Kariyer gezegeniniz bu yıl size tüm iyi niyetiyle eşlik edecek ve para kazanmanıza yardım edecek.

MADDİ KONULAR YORABİLİR

FİNANS gezegeniniz Jüpiter, yılın büyük bir kısmında Satürn'le birlikte hareket edecek. Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. Finans ve yatırım konularında gerekli tüm detayları gözden geçirmelisiniz. Sabırlı ve mantıklı taraflarınızı ön plana çıkarmalısınız. Kuracağınız beraberliklerde karlı çıkacak, ortaklıklarınız konusunda şanslı olacaksınız. Ayni fikirleri paylaştığınız ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraber olacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Kendi yaşam biçiminizi kurmak adına başlatacağınız çalışmaların getirdiği değişimlere hazır olun.



KAZALARA DİKKAT

KASIM ayında Mars burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Kesici, yakıcı aletlerden ve ortamlardan uzak kalın. Elektrikli ev cihazlarınız bozulabilir. Kullanırken dikkatli olun ve kazalara karşı tedbirli olun. Cihazlarınızı fişte bırakmayın. Patlayıcı maddelerle ateşe yaklaşmayın. Sigarayı içiyorsanız tam bırakma zamanı. Alışkanlıklarınızı terk edebilirsiniz. Rejim yapmak için yine uygun dönemlerden biri. Satürn; size sabır ve azim verirken, Mars; sizin enerjinizi körükleyecektir. Daha hareketli olacaksınız. Karşıt Uranüs de size gereken desteği verecektir.



İŞLERİNİZİ PAYLAŞIN

SAĞLIĞINIZ genellikle çok iyi. Öncelikli ihtiyaçlarınıza ve gerekli olanlara öncelik tanıyacaksınız. Artık enerjinizi boş yere harcamak istemeyeceksiniz. Yılın ikinci yarısı çok meşgul olacaksınız. Bu nedenle sağlığınız için gerekli enerjiyi temkinli kullanmalısınız. İşin yoğunluğu ne olursa olsun, zevk almaya kendinizi şartlandırın. Bu arada işleriniz paylaşmaya çalışın.



BAŞARI RENGİNİZ:

Bordo, siyah, turuncu sarı



AŞK RENGİNİZ:

Kırmızı, mavi, pembe



SAĞLIK RENGİNİZ:

Kırmızı, siyah



ÇOCUKLAR GÜNDEMDE

ÇOCUKLARIN gezegeni Neptün, çocuk eviniz olan 5. evinizde yer alıyor. Bu etkiler; onların sevineceği alışverişler ve aktiviteler gibi olayları gündeme getirecek. Akrep burcu kişileri bu dönem çocuklarına daha fazla düşkünlük gösterecekler. Çocuğu olmayanlar, çocuk sahibi olmak isteyecekler. Bu yıl pek çok Akrep evlat edinme konusunda girişimde bulunacak.



İLKBAHARDA AŞK VAR

15 Mayıs ve sonrasında, Jüpiter aşk ve sosyal evinizde ilerleyecek Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Bu dönemde kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz. Ancak mevcut ilişkileri olanlar; anlık kaçamaklar uğruna bu ilişkilerini tehlikeye atmamalılar. Sizi çelişki içinde bırakacak duygulardan uzak kalmalısınız.