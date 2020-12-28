Zihnin ilacı birkaç damla limon yağı

ÖĞLEDEN sonraları bilişsel faaliyetlerinizin yavaşladığını mı hissediyorsunuz? Experimental Biology and Medicine'da yayınlanan bir çalışmaya göre, limon yağı beyin aktivitesini yükseltiyor. Bunun için yapmanız gereken bileklerinize birkaç damla limon yağı damlatıp hafifçe ovmak. Bu küçük masaj, hafıza, dikkat ve dil gibi zihinsel fonksiyonlarınızı dinamik tutmanıza yardımcı olacak.