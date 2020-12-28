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Haberler Sarmaşık Zihnin ilacı birkaç damla limon yağı

Zihnin ilacı birkaç damla

Zihnin ilacı birkaç damla limon yağı

28.12.2020

ÖĞLEDEN sonraları bilişsel faaliyetlerinizin yavaşladığını mı hissediyorsunuz? Experimental Biology and Medicine'da yayınlanan bir çalışmaya göre, limon yağı beyin aktivitesini yükseltiyor. Bunun için yapmanız gereken bileklerinize birkaç damla limon yağı damlatıp hafifçe ovmak. Bu küçük masaj, hafıza, dikkat ve dil gibi zihinsel fonksiyonlarınızı dinamik tutmanıza yardımcı olacak.

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