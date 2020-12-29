Ivana’dan ön balayı

Ünlü model Ivana Sert, hafta sonu sevgilisi Sezer Dermenci ile birlikte Kaya İzmir Thermal & Convention'da karantinaya girdi. Doğa yürüyüşü ve fitness yaparak formunu koruyan Sert, fırsat buldukça sosyal medyadan da paylaşımlar yaparak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.



EVİ DE YENİLEDİLER

Uzun süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile fotoğraf ve video paylaşan güzel model, Kaya İzmir Termal Otel'e teşekkürlerini ileten bir video da paylaştı. Videodaki en önemli detay ise Ivana Sert'in parmağındaki tek taş yüzük oldu. Yüzüğü görenler, "Acaba evlilik teklifi almış olabilir mi?" yorumlarını yaptı. Urla'daki evlerini yenileyen çiftin evlilik hazırlığı yaptığı ve bunun için otelde karantina bahanesiyle bir ön balayı yaptıkları yorumları yapıldı.

Melih DEMİRTAŞ