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Haberler Sarmaşık Mustafa Kandıralı vefat etti

vefat etti

Mustafa Kandıralı vefat etti

29.12.2020

Ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı (90) vefat etti. Okan Üniversitesi Hastanesi'nde organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kandıralı'nın önceki gece hayatını kaybettiği duyuruldu. 50 yılı aşkın sanat yaşamında Louis Armstrong ile beraber çalma şerefine erişen Kandıralı'nın yetiştirdiği klarnetçiler arasında Yıldıray Deniz B. ve Hüsnü Şenlendirici de yer alıyor.

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